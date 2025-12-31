Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda heyecan dorukta! Ekvator Ginesi, grubun namağlup lideri Cezayir ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçı kaybeden Ekvator Ginesi, bu kritik maçta galip gelerek gruptaki şansını sürdürmek istiyor. Cezayir ise, liderliğini koruyarak sonraki tura moralli geçmek için sahada olacak. Peki Ekvator Ginesi-Cezayir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ekvator Ginesi-Cezayir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Rabat şehrindeki Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanacak Ekvator Ginesi-Cezayir maçı, turnuvanın en tecrübeli ekiplerinden biri olan Cezayir ile son yılların en iyilerinden Ekvator Ginesi'ni karşı karşıya getiriyor. Teknik direktör Vladimir Petkovic yönetimindeki Cezayir, üst turu garantilemenin verdiği rahatlıkla kadroda rotasyona gitmeye hazırlansa da oyun üstünlüğünü elinde tutmak istiyor. Diğer tarafta, Juan Micha idaresindeki Ekvator Ginesi ise sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada mucize bir geri dönüşe imza atmanın peşinde. İşte Ekvator Ginesi-Cezayir maç bilgileri...

EKVATOR GİNESİ-CEZAYİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ekvator Ginesi-Cezayir maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

EKVATOR GİNESİ-CEZAYİR MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025 E Grubu 3. haftasında, Rabad'daki Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanacak Ekvator Ginesi-Cezayir maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EKVATOR GİNESİ-CEZAYİR MUHTEMEL 11'LER

Ekvator Ginesi: Owono; Akapo, Orozco, Coco, Anieboh; Mascarell, Ganet, Machin; Salvador, Miranda, Nsue

Cezayir: Mandrea; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Zerrouki, Boulbina, Chaibi; Moussa, Amoura, Bounedjah