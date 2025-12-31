Fenerbahçe, futbolda 2025'i kupasız geçti

Türkiye Kupası'nı kazanarak 2014'ten sonraki 9 yıllık hasretine 2023'te teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde son veren sarı-lacivertliler, 2024'ün ardından 2025'te de müzesine kupa götüremedi.

Teknik direktör Jose Mourinho ile 2025'e giren Fenerbahçe, yeni yıla etkileyici başlangıç yaptı.

Portekizli çalıştırıcı yönetiminde Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki 16 resmi maçta mağlubiyet almayan Fenerbahçe, ilk yenilgisini Mart ayında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers ile karşılaşan Fenerbahçe, 2025'teki ilk yenilgisini Kadıköy'de aldı.

Söz konusu dönemde derbi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemeyen sarı-lacivertliler, ligi 2. sırada tamamlarken UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda 2-0 kazanmasına karşın Rangers'a penaltılarda kaybederek elendi.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na da evindeki Galatasaray mağlubiyetiyle veda etti.

58 RESMİ MAÇ OYNADI

Fenerbahçe, 2025 yılında 58 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertliler, 37 lig, 16 Avrupa ve 5 de Türkiye Kupası karşılaşmasında boy gösterdi.

Fenerbahçe, bu maçların 36'sında Mourinho, 21'inde Domenico Tedesco yönetiminde sahada yer aldı. Sarı-lacivertlileri bir karşılaşmada ise Zeki Murat Göle yönetti.

Mourinho döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, Tedesco önderliğinde ise 12 galibiyet ve 7 beraberlik alırken 2 de mağlubiyet gördü.

AVRUPA'YA ŞANSSIZ VEDA

Fenerbahçe, 2025 yılında Avrupa'ya şanssız veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon, deplasmanda ise Twente, AZ Alkmaar ve Slavia Prag ile eşleşen sarı-lacivertliler, 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 4 beraberlik aldı ve 24. sırada üst tura yükseldi.

Play-off turunda Belçika'nın Anderlecht ekibini geçen Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşti.

Evinde 3-1'lik şok bir mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise rakibine büyük üstünlük kurduğu karşılaşmayı 2-0 ile uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda net pozisyonları harcayan Fenerbahçe, penaltılarda elendi.

TÜRKİYE KUPASI'NA DERBİ ENGELİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda Türkiye Kupası mücadalesi, derbi mağlubiyeti sonrası bitti.

Türkiye Kupası'nda grubundaki 3 maçını da kazanarak başlayan sarı-lacivertli ekip, adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek maç eleme usulü oynanan çeyrek finalde, ligde şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray ile sahasında karşılaşan sarı-lacivertliler, rakibine boyun eğdi.

BAŞKAN VE YÖNETİM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'de 2025 yılında en önemli gelişme ise genel kurulda yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde 2018 yılından itibaren başkanlık görevini yürüten Ali Koç, eylül ayındaki kongrede Sadettin Saran ile yarıştı.

Seçimi 257 oy farkla kazanan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

Fenerbahçe Futbol Takımı'nı, 2025 yılında 2 teknik direktör çalıştırdı.

Geçen sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan sarı-lacivertliler, ligi Galatasaray'ın ardından 2. sırada bitirdi.

Fenerbahçe'de sezona da Portekizli çalıştırıcıyla girilmesine karşın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'ya kaybedilmesinin ardından Mourinho ile yollar ayrıldı ve takımın başına Domenico Tedesco getirildi.

YILI UMUTLU TAMAMLADI

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2026 yılına umutlu girdi.

Ligde ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maç sonunda 11 puanı bulunan sarı-lacivertlilerin, 2 maç kala bu kulvarda da zirve iddiası sürüyor.

2025 YILI RESMİ MAÇ TABLOSU

Fenerbahçe'nin 2025'teki resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle: