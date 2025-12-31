Galatasaray Futbol Takımı, 2025 yılında kazandığı kupalarla ve yaptığı önemli transferlerle adından söz ettirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla 2025 yılında müzesine iki kupa ekledi. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Trabzonspor'u finalde mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2025 yılında yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi birçok önemli isimle kadrosunu güçlendirdi.

FORMASINA BEŞİNCİ YILDIZI TAKTI

Galatasaray, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu 95 puanla zirvede tamamlayarak, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Galatasaray, Türkiye'de formasına 5. yıldızı takan ilk ve tek ekip olmayı da başardı.

5 SEZONLUK TÜRKİYE KUPASI HASRETİ SON BULDU

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, 5 yıl sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

2018-2019 sezonunda finalde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında bu organizasyonda 5 yıl şampiyonluk yaşayamadı.

Galatasaray, geçen sezon Gaziantep'te çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek, 5 sezonun ardından 19. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.

Sarı-kırmızılılar, 2025 yılı içerisinde 4 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. Galatasaray, lig aşamasındaki maçlarda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile iç sahada 3-3 berabere kalırken, Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-1 yenildi.

"Cimbom", lig aşaması sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Rakibine deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray, iç sahada 2-2 berabere biten karşılamanın ardından organizasyona veda etti.

SÜPER LİG'İN İLK YARISINDA LİDER

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 42 puanla en üst sırada tamamladı.

Son şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında 39 kez rakip ağları sarsan "Cimbom", 12 golü kalesinde gördü.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasını 9 puanla 18. sırada kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon direkt olarak katıldığı lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray, sonrasında sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda da Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak da deplasmanda Fransa'dan Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, oynanan 6 maç sonunda 8 kez rakip ağları havalandırırken, 8 golü de kalesinde gördü.

54 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, 2025 yılında toplamda 54 resmi maç oynadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde 37 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Galatasaray, bu maçlarda 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 115 gol atarken, 48 kez topu ağlarında gördü.

EFSANESİ MUSLERA'YA VEDA ETTİ

Galatasaray, geçen sezon sonunda Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı takıma 2011 yazında Lazio'dan dahil olan Muslera, 14 yılın ardından 2024-2025 sezonunun sonunda Galatasaray'a veda etti.

Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Muslera, 551 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti.

GİDENLER

Galatasaray'da 2025 yılında birçok futbolcusuna veda etti.

Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde Fernando Muslera'nın yanı sıra Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi gibi önemli oyuncularıyla yollarını ayırdı.

Galatasaray, ayrıca Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Elias Jelert ve 2026 yazında sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha'yı kiralık olarak takımdan gönderdi. Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma şartıyla kiralayan sarı-kırmızılılar, geçici olarak transfer ettiği İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetti.

Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi ile 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde takımdan ayrılan oyunculardan yaklaşık 26 milyon avro gelir elde etti.

YILDIZ TRANSFERLER YAPTI, YAKLAŞIK 175 MİLYON AVRO HARCADI

Galatasaray, 2025 yılında yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi.

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 2024-2025 kış transfer sezonunda Carlos Cuesta'yı 8 milyon avro, Ahmed Kutucu'yu 5,9 milyon avro, Eren Elmalı'yı 3 milyon 500 bin avro, Mario Lemina'yı 2 milyon 500 bin avro ve Arda Ünyay'ı 500 bin avro karşılığında kadrosuna kattı. Galatasaray, ayrıca Przemyslaw Frankowski'yi 1 milyon avro, Alvaro Morata'yı da 6 milyon avro karşılığında kiraladı.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezonun yaz transfer döneminde ise ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti. Galatasaray, sonrasında İtalya ekibi Napoli'den 75 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle de Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.

Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu da Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon avro bedelle alarak doldurdu. Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı.

Zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon avroya transfer eden Galatasaray, 2025 yılında bonservis için yaklaşık 175 milyon avro harcadı.

2025 YILI RESMİ MAÇ TABLOSU

Galatasaray'ın 2025'te çıktığı resmi müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle: