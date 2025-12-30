Arsenal evinde Aston Villa'yı farklı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

İngiltere Premier Lig'in 19. haftası dev bir maça sahne oldu. Arsenal ile Aston Villa'nın karşı karşıya geldiği mücadelede Arsenal sahasında rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...