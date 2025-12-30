İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 19. haftasında zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Arsenal ile Aston Villa kozlarını paylaştı. Arsenal ev sahibi olduğu mücadeleden 4-1'lik skorla galip ayrıldı.
Londra ekibinin gollerini; 48'da Gabriel, 52'de Zubimendi, 69'da Trossard ve 78'de Gabriel Jesus kaydetti.
Konuk ekip Aston Villa'nın tek golünü ise 90+4. dakikada Watkins attı.
Arsenal bu galibiyetle ligde 45 puanla zirvede yer aldı. Aston Villa ise 39 puanla 3. sırada bulunuyor.