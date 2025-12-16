Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, PSG'ye açtığı davayı kazandı. Fransız kulübü, taraflar arasındaki anlaşmazlık kapsamında yaklaşık 61 milyon euro ödeme yapmaya mahkum edildi.

Oy birlğiyle alınan kararın derhal uygulanması gerekiyor. Ayrıca mahkeme, kararın tam metninin bir ay boyunca PSG'nin internet sitesinin ana sayfasında yayımlanmasına da hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere PSG, kasım ayındaki duruşmada eski oyuncusundan 440 milyon euro talep etmiş, Mbappe cephesi de avukatları aracığılıyla PSG'den 263 milyon euro istemişti. Süreç, Mbappe'nin 2024 yazında sona eren sözleşmesinin ardından, spor otoriteleri nezdinde ödenmeyen 55 milyon euro maaş ve primlerini tahsil edememesi üzerine PSG'yi İş Mahkemesi'ne taşımasıyla başlamıştı.