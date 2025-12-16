CANLI SKOR ANA SAYFA
Son Dakika
Trabzonspor'dan 2 isimle ilgili sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan 2 isimle ilgili sakatlık açıklaması! 15:16
F.Bahçe'ye Archie Brown şoku! Ne zaman dönecek? F.Bahçe'ye Archie Brown şoku! Ne zaman dönecek? 15:09
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan yıldız isme kanca! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan yıldız isme kanca! 14:04
F.Bahçe'ye kötü haber! Transferde İtalyan devleri devrede F.Bahçe'ye kötü haber! Transferde İtalyan devleri devrede 13:24
Flaş transfer açıklaması! G.Saray ve Sörloth! Flaş transfer açıklaması! G.Saray ve Sörloth! 13:14
Trabzonspor ve G.Saray'ın hakemleri açıklandı! Trabzonspor ve G.Saray'ın hakemleri açıklandı! 12:15
"Mourinho, Kerem kadar Rafa'yı da istiyor!" "Mourinho, Kerem kadar Rafa'yı da istiyor!" 11:44
G.Birliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu! G.Birliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 11:32
Tedesco'nun ilk hedefine Çizme'den 2 talip! Tedesco'nun ilk hedefine Çizme'den 2 talip! 11:12
F.Bahçe'de kritik toplantı! Menajeriyle ne görüşüldü? F.Bahçe'de kritik toplantı! Menajeriyle ne görüşüldü? 10:42
Okan Buruk'tan flaş karar! Icardi... Okan Buruk'tan flaş karar! Icardi... 10:13
Şampiyonluğu getirecek transfer! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluğu getirecek transfer! F.Bahçe ve G.Saray... 09:50
Ajax, Japon savunma oyuncusu Tomiyasu'yu transfer etti
Puskas Ödülü Santiago Montiel'in!
20 dakikada tüm vücudunu çalıştır | İZLE
İşte Sayısal Loto sonuçları!