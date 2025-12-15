İspanya La Liga’da 16. hafta programı, Rayo Vallecano ile Real Betis’i karşı karşıya getirecek önemli bir randevuya sahne olacak. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Rayo Vallecano, topladığı 17 puanla 13. sırada yer alıyor. Real Betis cephesinde ise tablo oldukça umut verici. Etkili futboluyla dikkat çeken yeşil-beyazlılar, geride kalan 5 lig karşılaşmasında sadece Barcelona karşısında mağlubiyet yaşadı. 24 puanla 6. sırada bulunan Betis, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek Avrupa potasındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Peki, Rayo Vallecano-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 16. haftada oynanacak Rayo Vallecano-Real Betis maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

RAYO VALLECANO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Vallecas Futbol Sahası'nda oynanacak Rayo Vallecano-Real Betis maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.