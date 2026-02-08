Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Güven Yalçın'ın 9 ve 16. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti. Siyah beyazlılar, 33. dakikada Orkun Kökçü ile penaltıdan skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda baskısını artıran Beşiktaş yeni transferi Hyeon-Gyu Oh'un 54. dakikadaki röveşata golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.

Beşiktaş puanını 37 yaparken, Corendon Alanyaspor ise 23 puana yükseldi.

ÜÇ YENİ TRANSFER İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta üç yeni transfer Alanyaspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde kadrosuna kattığı Emmanuel Agbadou ve Hyeon-gyu Oh ilk kez Beşiktaş formasını giydi.

Kupadaki Kocaelispor maçında sonradan oyuna giren Junior Olaitan ise Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Diğer yeni transfer Amir Murillo ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

"6 ŞUBAT" UNUTULMADI

6 Şubat 2023 yılında merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, Tüpraş Stadı'nda bir kez daha unutulmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmadan önce depremde zarar gören şehirlerin isimlerini tek tek söylerken, futbolseverler "Burada" diyerek eşlik etti.

Beşiktaşlı futbolcular ise seremoniye "6 Şubat 2023'te hissedilen: 7.7 Bugün hissedilen: Dinmeyen acılarımız" pankartıyla çıktı.