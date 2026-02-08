İspanya La Liga'nın 23. haftasında Real Madrid deplasmanda Valencia'yı 2-0'lık skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Alvaro Carreras ve 90+1. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Eflatun-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 82. dakikada yerini Franco Mastantuono'ya bıraktı.
Bu galibiyetle puanını 57'ye çıkaran Real Madrid, lider Barcelona'nın 1 puan arkasından takibini sürdürdü.
23 puanda kalan Valencia ise haftayı 17. sırada tamamladı.