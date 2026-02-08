Benfica evinde Alverca'yı mağlup etti!

Bu karşılaşmayla birlikte Benfica, 49 puana yükseldi ve 3. sırada yer alarak ligdeki tek namağlup takım olma unvanını korudu. FC Alverca ise 24 puanda kaldı.
Portekiz Ligi'nin 21. haftasında Benfica evinde Alverca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 09.02.2026 - 01:33
Bu karşılaşmayla birlikte Benfica, 49 puana yükseldi ve 3. sırada yer alarak ligdeki tek namağlup takım olma unvanını korudu. FC Alverca ise 24 puanda kaldı.