Afrika Uluslar Kupası’nda maç programı açıklandı!

21 Aralık 2025 -18 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nın programı belli oldu.
Kupanın programı şu şekilde:
21 Aralık
19:00 Fas – Komorlar
Açılış seremonisi
22 Aralık
14:30 Mali – Zambiya
17:00 Mısır – Zimbabve
19:30 Güney Afrika – Angola
23 Aralık
12:00 Nijerya – Tanzanya
14:30 Tunus – Uganda
17:00 Senegal – Botsvana
19:30 DR Kongo – Benin
24 Aralık
12:00 Cezayir – Sudan
14:30 Burkina Faso – Ekvator Ginesi
17:00 Fildişi Sahili – Mozambik
19:30 Kamerun – Gabon
26 Aralık
12:00 Fas – Mali
14:30 Zambiya – Komorlar
17:00 Mısır – Güney Afrika
19:30 Angola – Zimbabve
27 Aralık
12:00 Nijerya – Tunus
14:30 Uganda – Tanzanya
17:00 Senegal – DR Kongo
19:30 Benin – Botsvana
28 Aralık
12:00 Cezayir – Burkina Faso
14:30 Ekvator Ginesi – Sudan
17:00 Fildişi Sahili – Kamerun
19:30 Gabon – Mozambik
29 Aralık
17:30 Komorlar – Mali
17:30 Zambiya – Fas
19:30 Angola – Mısır
19:30 Zimbabve – Güney Afrika
30 Aralık
17:00 Uganda – Nijerya
17:00 Tanzanya – Tunus
19:30 Benin – Senegal
19:30 Botsvana – DR Kongo
31 Aralık
17:00 Ekvator Ginesi – Cezayir
17:00 Sudan – Burkina Faso
19:30 Gabon – Fildişi Sahili
19:30 Mozambik – Kamerun