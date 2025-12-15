Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk'te teknik adamlık kariyerine devam eden Arda Turan'ın FC Epitsentr Dunaivtsi maçından önce takımına yaptığı motivasyon konuşması gündem oldu. İşte o anlar...

Ukrayna Ligi'nin 16. haftasında Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, FC Epitsentr Dunaivtsi ile karşı karşıya geldi. Kritik maçta 5-0'lık galibiyet alan Donetsk temsilcisi, zirve takibinde hata yapmadı ve 1. sırada yer alan LNZ Cherkasy ile puanlarını eşitledi (35 puan). Arda Turan'ın mücadele öncesi takımına yaptığı İngilizce motivasyon konuşması sosyal medya gündem oldu.

İŞTE O ANLAR