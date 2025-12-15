Roma-Como MAÇI İZLE | Roma-Como maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A’da 15. hafta programı, Roma ile Como’yu karşı karşıya getirecek önemli bir mücadeleyle sürüyor. Teknik Direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ligde oynadığı son iki maçtan puan çıkaramayan Roma, bu karşılaşmayı adeta bir dönüm noktası olarak görüyor. Konuk ekip Como ise form grafiğini yukarı taşımak niyetinde. Son haftalarda yakaladığı olumlu havayı devam ettirmek isteyen Como, Roma deplasmanından alacağı üç puanla ligde üst sıralara doğru ilerlemenin hesaplarını yapıyor. Peki, Roma-Como maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?