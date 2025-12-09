TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalar yapıyor.

İşte Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları:

"KİŞİSEL HESAPLAR PEŞİNDE KOŞANLAR..."

"Üzüntümüz o ki, Biz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken Türkiye'de kişisel hesaplar peşinde koşanlar bu milli duyguları yaşamamamıza vesile oldular. Kuranın sevincini yaşayamadık buradaki açıklamalardan dolayı. Bu kadar basit olmamalı."

"ESKİ YÖNETİMLERLE KARIŞTIRMAYIN"

"Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz şu camia güçlü, bu camia güçlü, onlarla iyi geçinelim de burada 3 gün daha fazla kalalım diye bir düşüncemiz olmadı, olmayacak da. 3. Lig'in sonundaki takımla, Süper Lig'in başındaki takımın arasında hiçbir zaman fark olmadı, hepsine aynı değeri verdik, vermeye devam edeceğiz."

"O KADAR REZİL KARARLAR ALINDI Kİ..."

"Biliyorsunuz yıllardır Türk futbolunun sorunları kapının arkasında süpürülüp atıldı. Burada o kadar rezil kararlar alındı ki, öyle suçlar örtbas edildi ki... Bugün gelmiş olduğumuz tablonun yegane sorumlusu bu iradesizliktir."

"AMACIMIZ HİZMET ETMEK"

"Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Edemeyeceğimizi anladığımız anda burada durma niyetimiz yok. Yıllardır Türk futbolun sorunları kapı arkasına süpürgeyle atıldı. Öyle rezil kararlar alındı ve suçlar örtbas edildi ki buradaki sorunların yegane sorumlusu, bu iradesizlikti. Biz arkadaşlarımızla ve toplum desteğiyle beraber yarınlar için temiz futbolu bırakma sorumluluğu taşıyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar, güzide kulüplerimizin alın teriyle sahada emeklerinin karşılığını alması, ahlaklı futbol için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum, iradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına."

"AKIN GÜRLEK'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Biz sportif olarak bakıp ona göre cezalar veriyoruz, İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli ve titiz şekilde Türk futbolunun illegal yönden bulaştığı bataklıktan kurtulması için verdiği mücadeleden dolayı..."

"MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEKSİNİZ"

"Üzülerek görüyorum, operasyonlar derinleştikçe Türk futbol ailesinde bir panik havası esiyor. Bunu yüce Türk milleti görüyor. Konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansının girdiğimiz bu yolda, Peygamber Efendimiz'in sözü var 'Kızım Fatıma da olsa kolunu keserim' diye. Kayrılan oluyor mu diye sözler var, bunun vebali var. Görevli arkadaşlara 'Tırnak kadar müsamaha göstermeyeceksiniz, tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız' diye."

"TARİHİN EN ŞEFFAF VE ADİL YÖNETİMİYİZ"

"Engellemeler söz konusu olursa taviz vermeden bu koltuklardan kalkacak kadar iradeye sahibiz yönetim kurulu olarak. Kişisel olarak Cenab-ı Allah nasip etti Türk futbolunu yönetiyoruz. Bizim güzide kulüplerle kavgamız olmaz, etik olarak yakışmaz. Biz bir kulüp değiliz. Futbol ailesini yönetiyoruz, bu görevi de futbol ailesi verdi. Futbol ailesinin içinde kavga etmesini tasvip etmiyoruz. Biz tarihin en şeffaf, adil yönetimiyiz. Kapımız açık. Gelen herkes de aynı hoşgörüyle, titizlikle tarafsız yaklaşımımız var. Gelenler de buradan memnun ayrılıyor."