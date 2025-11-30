CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! F.Bahçe efsanelerinden derbi tahmini! 00:49
Sergen Yalçın: Görevi bırakmayacağım! Sergen Yalçın: Görevi bırakmayacağım! 22:36
El Bilal Toure: Önemli olan kazanmaktı! El Bilal Toure: Önemli olan kazanmaktı! 22:24
Jota Silva: 3-4 farklı kazanabilirdik! Jota Silva: 3-4 farklı kazanabilirdik! 22:22
Murat Kılıç: 4-5 transfer yapacağız! Murat Kılıç: 4-5 transfer yapacağız! 22:19
Orkun Kökçü: Maç içinde çok keyif aldım! Orkun Kökçü: Maç içinde çok keyif aldım! 22:13
Daha Eski
Beşiktaş'ta flaş sakatlık! Beşiktaş'ta flaş sakatlık! 21:36
Beşiktaş lehine penaltı kararı! Beşiktaş lehine penaltı kararı! 21:19
Sergen Yalçın: Fazla alternatifimiz yok! Sergen Yalçın: Fazla alternatifimiz yok! 19:24
Galatasaray'a Cuesta müjdesi! Galatasaray'a Cuesta müjdesi! 18:14
Kartal Olimpiyat'ta uçtu! Kartal Olimpiyat'ta uçtu! 17:23
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:13
Real Madrid'den kritik puan kaybı!
Napoli tek attı üç aldı!
Çılgın Sayısal Loto 29 Kasım sonuçları!
İşte gece açlığını kontrol etmenin yolları