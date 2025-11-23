Inter - Milan MAÇI İZLE | Inter-Milan maçı hangi kanalda?

Serie A'nın heyecan dolu 12. haftasında, Inter ve Milan derbisi San Siro'da oynanacak. İki ezeli rakip, sıralamada birbirine çok yakın konumda yer alıyor. Inter, 24 puanla liderken, Milan 22 puanla hemen arkasında. Bu sezon sadece Udinese, Juventus ve Napoli'ye kaybeden Inter, Milan'ı evinde mağlup ederek avantajını artırmayı hedefliyor. Öte yandan, Milan ise tek mağlubiyetini Cremonese'ye karşı aldı ve 4 kez berabere kaldı. Peki, Inter - Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?