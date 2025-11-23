Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk etti. Siyah beyazlılar, 1-0 öne geçtiği mücadelede skoru koruyamadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Samsunspor'u ağırladı.

Siyah beyazlılar, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş'ın golünü 57. dakikada Cengiz Ünder kaydetti. Samsunspor'un sayısı ise 66. dakikada Ndiaye'den geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 21 yaptı, Samsunspor ise puanını 24 yaptı.

EMİRHAN TOPÇU İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla ilk 11'deki yerine geri döndü.

Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören savunma oyuncusu, Antalyaspor deplasmanında forma giyememişti.

Emirhan, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle bir maç aranın ardından formasına kavuştu.

ISINMA BÖLÜMÜNDE ANLAMLI MESAJ

Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki ısınma bölümünde anlamlı bir mesajla yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, "Kadına Şiddete Hayır" tişörtleriyle karşılaşmadan önce çalışma gerçekleştirdi.

LEVENT ERDOĞAN UNUTULMADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ı unutmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor karşılaşmasının öncesinde Levent Erdoğan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

YÜKSEL YILDIRIM'A TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı futbolseverler, takımların ısınma bölümüne çıkmasıyla Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Öte yandan Samsunsporlu taraftarlar ise tezahüratlarla başkan Yüksel Yıldırım'a destek verdi.

TÜPRAŞ STADI'NDA DAVETSİZ MİSAFİR

Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması öncesinde zeminde bulunan martı maçın birkaç dakika geç başlamasına sebep oldu.

Yaralı olduğu düşünülen martı, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarılmak istendi.

Uçamadığı düşünülen martı, karşılaşmanın ilk bölümlerinde de zeminde yer aldı.

"BU FORMA BENDEN SANA KARDEŞİM" PROJESİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Beşiktaş Kulübü Kongre Üyeleri ile Kongre Üyeleri Dostluk Grubu tarafından düzenlenen "Bu Forma Benden Sana Kardeşim" projesi gerçekleşti.

Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü himayesindeki çocukların sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan proje kapsamında 39 çocuk ve 10 personelden oluşan grup, Tüpraş Stadı'nda oynanan Samsunspor maçını izledi.

Gün içinde Tüpraş Stadı'na gelen gruba formalar hediye edilirken, müze gezisi ve yemeğin ardından Beşiktaş-Samsunspor mücadelesi tribünden takip edildi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaş taraftarı, Samsunspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı futbolseverler, büyük ilgi gösterdi.

"Dolmabahçe"de tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşmadan önce oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Öte yandan, Samsunsporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu.