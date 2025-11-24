Bir ikinci yarı vardı ki akıllara zarar. Fener sağdan geldi, soldan geldi belki de en kritik an Rizespor kalecisi Fofana'nın Fenerbahçe'ye hediye ettiği gol. Ardından goller yağmur gibi geldi ve sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını korudu.