Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı yorumu
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 5-2 mağlup etti. Usta yazar Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde maçı değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak kritik Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Marco Asensio (2), Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown kaydetti.
Usta yazar Ahmet Çakar, Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...
AHMET ÇAKAR - RİZE'NİN İKİ GOLÜ DE ALTAY'IN İKRAMI
Ve Fenerbahçe, Rize'de çok önemli bir geri dönüş yakaladı. Maça çok kötü başladılar. Art arda iki gol yediler, ikisi de çok net hakem hatası. İlk yarının ortalarının ortasından itibaren hakimiyeti aldılar ve ikinci yarıda tarih yazdılar.
Bir ikinci yarı vardı ki akıllara zarar. Fener sağdan geldi, soldan geldi belki de en kritik an Rizespor kalecisi Fofana'nın Fenerbahçe'ye hediye ettiği gol. Ardından goller yağmur gibi geldi ve sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını korudu.
Tuhaf olan bir şey var, doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama Türkiye'deki tüm yasal bahisler Fenerbahçe'nin kazanmasına canlı bahisi kapatmışlar. Maçın hakemi Çağdaş Altay fevkalade kötüydü.
Fenerbahçe'nin yediği birinci gol öncesi Fred boynundan itiliyor. Golün iptali gerekiyordu. İkinci golde de Fred'in kolu kapalı, zıplıyor hakem bir elle oynama uyduruyor ve gol geliyor. Hakeme rağmen Fenerbahçe, çok önemli bir geri dönüş yaptı.