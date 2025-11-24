İngiltere Premier Lig’in 12. haftasında gözler Old Trafford’a çevriliyor. Manchester United, iç saha avantajını arkasına alarak Everton’ı konuk etmeye hazırlanırken, her iki takım için de büyük önem taşıyan bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Ruben Amorim yönetiminde ritmini bulan Kırmızı Şeytanlar, son 5 maçta kaybetmeyerek dikkat çekici bir form grafiği yakaladı. Everton cephesinde ise tek hedef seriyi devam ettirmek. David Moyes önderliğinde yeniden ayağa kalkma sinyalleri veren Maviler, üst üste ikinci galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Manchester United-Everton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Manchester United, Old Trafford'un atmosferinde Everton'ı ağırlarken iki ekip de ligdeki konumunu güçlendirmek için kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Ruben Amorim yönetiminde yakaladığı ivmeyle son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyen Kırmızı Şeytanlar, 3 galibiyet ve 2 beraberliklik grafiğini derbi niteliğindeki bu mücadelede de sürdürmenin peşinde.Diğer tarafta Everton cephesi, David Moyes önderliğinde çıkışını devam ettirme niyetinde. Üst üste 2. galibiyet için sahaya çıkacak olan Maviler, güçlü rakibi karşısında en ufak hataya bile yer vermek istemiyor. Peki, Manchester United-Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında oynanacak Manchester United-Everton maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Old Trafford'da oynanacak Manchester United-Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED-EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Zirkzee

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry