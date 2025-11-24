MÜGE ANLI CANLI: 24 Kasım ATV Müge Anlı canlı izleme linki

24 Kasım 2025 Pazartesi günü Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle ekranlarda olacak. ATV ekranlarında yayınlanan program, kayıp vakalar, faili meçhul olaylar ve sosyal konulara dair çözüm odaklı yaklaşımıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:01

24 Kasım 2025 Pazartesi günü, Türkiye'nin gündüz kuşağında en çok izlenen programlardan biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Program, kayıp vakalar, faili meçhul olaylar ve toplumsal sorunlara dair araştırmalarıyla büyük ilgi görüyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MUSTAFA'NIN SONSUZLUK HAYALLERİNİ SÜSLEYEN İSİM KONUŞTU

''Ne Huriye'yi ne de çocuğunu tanırım''

Huriye Helvacı ve evine gittikleri söylenen Mustafa Uzun'un ebedi ilişki yaşamak istediği Sultan Uzun konuştu. Mustafa'nın uzaktan akrabası olduğunu, evini gidip geldiğini ama ilişki yaşamadıklarını söyledi. Huriye ve çocuğunun evine gelmediğini ve tanımadığını iddia etti.

ANNE VE OĞLUNU EVİNDE TUTTUĞU SÖYLENEN İSİM CANLI YAYINDA

Yayına oğluyla birlikte katılan Sultan Hanım, Mustafa Uzun'un yalan söylediğini bu iddiaları kabul etmediğini söyledi. Mustafa Uzun ise 'aşkımlı mesajlaşıyorduk ben sana sevdiğimi söyledim' dedi.

HURİYE HELVACI VE OĞLUNU TANIYAN TAKSİ ŞOFÖRÜ KONUŞTU

''2 Km'lik mesafeye bile taksiyle giderlerdi''

Mustafa Uzun ve Mehmet Battal'la ilgili çarpıcı iddialarda bulunan tanık Huriye Helvacı'nın borcu olduğu bir taksi şoföründen bahsetti. Huriye Helvacı'nın Kur'an kursundan arkadaşı olan tanığın bahsettiği taksi şoförü konuştu. Huriye'nin eşi Bayram Helvacı ile 3 Kasım'da telefonda konuştuğunu kendisine Huriye'nin kaybolduğundan bahsetmediğini söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERİN TARAFLARI CANLI

''Mustafa, aldığı çiçeğin notuna 'kalbin bir papatya gibi' yazdırdı''

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ATV ekranının sevilen yüzü Esra Erol, her gün canlı yayın ile izleyicilerinin karşısına geçiyor. Birbirinden ilginç ve çarpıcı konu ve konukları ağırlayan Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de!

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

