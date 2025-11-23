İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan deplasmanda Inter'i 1-0'lık skorla mağlup etti.
Milan'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Christian Pulisic kaydetti.
Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 74. dakikada kazanılan penaltıda Mike Maignan'ı geçemedi.
Bu galibiyetle puanını 25'e çıkaran Milan Serie A'da 2. sıraya yükseldi. 24 puanda kalan Inter 4. sıraya geriledi.
MAIGNAN HAKAN'A GEÇİT VERMEDİ
❌Hakan Çalhanoğlu, İtalya kariyerinde ikinci kez penaltı kaçırdı. pic.twitter.com/HCeqB2VKM1— S Sport (@ssporttr) November 23, 2025