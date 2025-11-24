Serik Spor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında sahne, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birine ayrılıyor. Serik Spor, sahasında ağırlayacağı SMS Grup Sarıyerspor karşısında serisini devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Sinan Paşalı yönetiminde ritmini bulan Antalya temsilcisi, art arda gelen galibiyetlerin ardından üst üste üçüncü kez sahadan zaferle ayrılmak istiyor. Rakip Sarıyerspor ise son haftalarda toparlanma sinyallerini fazlasıyla verdi. Servet Çetin önderliğinde iki maçtır kazanan İstanbul ekibi, yakaladığı bu çıkışı Serik deplasmanında da sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Serik Spor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?