Haberler Beşiktaş Haberleri Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş-Samsunspor maçını değerlendirdi Son dakika Beşiktaş-Samsunspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrılarak 1 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Samsunspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (Beşiktaş spor haberi) Beşiktaş Haberleri





ABONE OL

SİNAN VARDAR - MARTI DA İLAÇ OLMADI

Yaralı martının sahaya inişi ve maçın ilk yarısında 22 oyuncuya eşlik etmesi... Efsane Başkan Süleyman Seba'nın o unutulmaz sözünü bir kez daha hatırlattı bize: "Bir gün beni özlediğinizde sizin yanınıza bir martı olarak geleceğim." Evet Büyük Başkan... Seni çok özledik. Hem de her geçen gün daha çok. Tıklım tıklım tribünler, büyük bir coşku vardı Dolmabahçe'de. Ama sahadaki Beşiktaş organize değildi. Samsun'un maçın başından itibaren kurduğu baskı, gol arayan takım görüntüsü vermesi içime pek sinmedi. Sanki tersine dönen bir oyunun ilk işaretleri gibiydi. Beşiktaş'ın ilk şutu, dakikalar 30'u gösterdiğinde Cerny'nin kaleyi bulmayan vuruşuydu. İşte o ana kadar topa sahip gibi görünse de aslında oyuna sahip olan takım Samsunspor'du.

Futbol bazen böyle adaletsizdir; kahramanlıkla hata arasındaki mesafe bir nefes kadar. 1-1'den sonra Beşiktaş da, tribünler de pes etmiş gibi oldu. Kara bulutlar çöktü sanki. Ama bir mesele var ki, en az skor kadar can acıtıcı.