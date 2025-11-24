SAYISAL LOTO 24 KASIM | Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

24 Kasım 2025 Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? Bu hafta hangi numaralar kazandı ve büyük ikramiye tutarı ne kadar? Online sorgulama ekranı sayesinde, kazanan numaraları anlık olarak kontrol edebilir ve kendi kuponunuzla karşılaştırabilirsiniz. Peki, bu haftanın şanslı sayıları nelerdir ve kaç kişi büyük ikramiyeyi kazandı? Tüm sonuçlar ve detaylar haberimizde paylaşıldı.

A Spor

Giriş Tarihi: 24.11.2025 10:36

24 KASIM SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI | Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar belli oldu mu? Sayısal loto çekilişi tamamlandı ve sonuçlar paylaşıldı. 24 Kasım çılgın sayısal loto sonuçları, Milli Piyango resmi platformlarında erişime açıldı. Bu hafta katılımcılar özellikle büyük ikramiyenin devredip devretmediğini araştırırken, "Sayısal loto sonuçları son dakika haberleri" internette en çok aranan kelimelerden biri oldu. Bilet sahibi vatandaşlar, çılgın sayısal loto bilet sorgulama sayfası üzerinden kazanıp kazanmadığını hemen öğrenebiliyor. Sonuçlara ulaşmak isteyenler için sorgulama bağlantısı erişime açıldı. Peki, Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım Pazartesi çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 24 KASIM PAZARTESİ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım Pazartesi çekiliş sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

SAYISAL LOTO 22 KASIM 2025 SONUÇLARI

18-32-35-72-80-87 Joker : 85 Süperstar: 67

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir. Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.

Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz. Joker (süper star) özelliği vardır. Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.

Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir. Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir. 6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).

6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.). İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

