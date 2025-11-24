CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan G.Saray sözleri! Tedesco'dan G.Saray sözleri! 00:17
F.Bahçe'den müthiş geri dönüş F.Bahçe'den müthiş geri dönüş 00:17
Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray maçı yorumu! Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray maçı yorumu! 00:17
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:17
Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! "Önlem alamıyoruz" Sergen Yalçın'dan flaş açıklama! "Önlem alamıyoruz" 00:17
Beşiktaş'a evinde Samsunspor engeli! Beşiktaş'a evinde Samsunspor engeli! 00:17
Daha Eski
Beşiktaş tribünlerinden Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a tepki! Beşiktaş tribünlerinden Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'a tepki! 00:17
"Beşiktaş düşmanı hakemi..." "Beşiktaş düşmanı hakemi..." 00:17
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:17
Beşiktaş-Samsunspor maçında VAR'dan penaltı çıkmadı! Beşiktaş-Samsunspor maçında VAR'dan penaltı çıkmadı! 00:17
Icardi'ye ülkesinden teklif var! Icardi'ye ülkesinden teklif var! 00:16
Fenerbahçe'de transfere mali engel! Fenerbahçe'de transfere mali engel! 00:16
Tedesco farkı: Alman disiplini...
Tedesco'dan G.Saray sözleri!
24 Kasım gram altın neden düşüyor?
24 Kasım altın fiyatları: Altın fiyatları düştü mü?