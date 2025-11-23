Hellas Verona - Parma ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 12. haftasında heyecan dorukta. Hellas Verona, Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda Parma ile karşılaşacak. Küme düşme tehlikesi yaşayan Verona, taraftarının desteğiyle bu kritik maçı kazanarak 3 puan hedefliyor. Öte yandan Parma ise sadece bir galibiyetle 8 puana sahip. Bu karşılaşmanın sonucu her iki takım için de belirleyici olacak. Peki, Hellas Verona - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?