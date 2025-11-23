Cremonese - Roma maçı hangi kanalda? Saat kaçta? SERIE A

Serie A, milli aranın ardından 12. hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu sezon ligde 3 galibiyet alan ve son 2 maçı mağlubiyetle tamamlayan Cremonese, 24 puanlı Roma karşısında sürpriz peşinde koşacak. Gian Piero Gasperini'nin öğrencileri ise zirve yarışındaki bu kritik mücadelede puan kaybı istemiyor. Peki Cremonese - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?