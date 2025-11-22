Barcelona - Athletic Bilbao CANLI İZLE | Hangi kanalda?

La Liga’da 13. hafta heyecanı, Barcelona’nın Athletic Bilbao’yu ağırlayacağı kritik mücadeleyle devam ediyor. Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu’nda sahne alacak maçta 28 puanlı Barça, hem zirve yarışını sürdürmek hem de olası bir Real Madrid puan kaybında liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak. 17 puanlı Athletic Bilbao ise ilk 5’e yaklaşma hedefiyle zorlu deplasmana hazırlanıyor. Peki Barcelona - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?