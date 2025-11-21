Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’dan orta sahaya genç yetenek!

Galatasaray’dan orta sahaya genç yetenek! Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların scout ekibinin uzun süredir izlediği genç Senegalli Etienne Mendy Ndo'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri





Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, sahadaki başarısını geleceğe yönelik transfer planlamasıyla destekliyor. Yönetim ve scouting ekibi, uzun vadeli projeler kapsamında yeni yetenekleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Afrika basınından Africafoot kaynaklı dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Habere göre Galatasaray, Diambars altyapısından yetişen Senegalli genç milli ofansif orta saha oyuncusu Etienne Mendy Ndo ile yakından ilgileniyor. Genç yıldızın, geçtiğimiz eylül ayında Manchester United'ın deneme antrenmanlarına katıldığı da aktarıldı.