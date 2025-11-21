Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların scout ekibinin uzun süredir izlediği genç Senegalli Etienne Mendy Ndo'yu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Süper Lig'in 12. haftası itibarıyla 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin bir puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, sahadaki başarısını geleceğe yönelik transfer planlamasıyla destekliyor. Yönetim ve scouting ekibi, uzun vadeli projeler kapsamında yeni yetenekleri yakından takip etmeye devam ediyor.
Afrika basınından Africafoot kaynaklı dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. Habere göre Galatasaray, Diambars altyapısından yetişen Senegalli genç milli ofansif orta saha oyuncusu Etienne Mendy Ndo ile yakından ilgileniyor. Genç yıldızın, geçtiğimiz eylül ayında Manchester United'ın deneme antrenmanlarına katıldığı da aktarıldı.
Galatasaray scout ekibinin bir süredir takip ettiği 17 yaşındaki Mendy, Katar'da düzenlenen U17 Dünya Kupası'nda Senegal U17 Milli Takımı ile mücadele etmişti. Senegal'in son 32 turunda Uganda'ya 1-0 kaybettiği turnuvada dört maçta forma giyen Mendy, bir de asist yaparak dikkat çekti.
Asıl pozisyonu 10 numara olan genç yeteneğin oyun görüşü, teknik kapasitesi ve pas kalitesiyle ön plana çıktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetimin, Mendy'yi kadroya katmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü ifade edildi.