Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı hangi kanalda? La Liga

Deportivo Alaves, La Liga'nın 13. haftasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip, 5. galibiyetini almak için sahaya çıkarken, Celta Vigo ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. İki takım için de kritik öneme sahip karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Deportivo Alaves - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?