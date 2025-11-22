Kapalı Çarşı'da son durum: Altın fiyatları düşecek mi? 22 Kasım

Altın piyasasındaki anlık hareketler hem yatırımcıların hem de tasarruf sahiplerinin yakın takibinde. Aralık ayında FED’in politika faizine ilişkin indirim olasılığının zayıflaması, değerli metallerde yönü yeniden aşağı çevirdi. Gram altın haftayı 5 bin 552 TL seviyesinde tamamlarken, dolar kuru ise yükseliş eğilimini sürdürerek 42,43 TL bandında işlem görüyor. 22 Kasım Cumartesi günü altın fiyatları ve döviz kurlarındaki güncel durum haberimizde..

A Spor

Giriş Tarihi: 22.11.2025 06:45

Paylaş





ABONE OL

Altın haftayı düşüşle kapattı. Kasım ayının 3. haftasında yükselişini sürdüren altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi beklentilerini düşürmesiyle yeniden düşüş ivmesine girdi. Fed yetkililerinin faiz indirimleri konusunda bölündüğünü ortaya çıkaran son toplantı tutanaklarının ardından faiz indirimi beklentileri azaldı. Piyasalar üzerinde önemli etkiye sahip politika faizinde Aralık ayında indirim yapılmaması ihtimali, sarı metali vurdu. İşte 22 Kasım Cumartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.551,33 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.552,10 TL

Canlı altın fiyatları 22 Kasım 2025

CANLI ALTIN FİYATLARI 22 KASIM 2025

▶ Gram Altın Alış: 5.551,33 ₺

▶Gram Altın Satış: 5.552,10 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.358,00 ₺

▶Çeyrek Altın Satış: 9.437,00₺

▶Yarım Altın Alış: 18.717,00₺

▶Yarım Altın Satış: 18.873,00₺

▶Tam Altın Alış: 36.916,91 ₺

▶Tam Altın Satış: 37.645,77₺

▶Ata Altın Alış: 38.070,56 ₺

▶Ata Altın Satış: 39.031,50₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.241,25₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.272,23₺

▶Gümüş Alış: 68,12₺

▶Gümüş Satış: 68,18 ₺

PİYASALARDA SON DURUM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,87 puan azalarak 10.922,86 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 43,04 puan ve yüzde 0,39 azalışla 10.936,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.815,65 puanı, en yüksek 10.945,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 değer kaybederek 10.922,86 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 75,36 puan ve yüzde 0,63 azalışla 11.865,48 puandan kapandı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 0,49 ve hizmetler endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 63'ü geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 71,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 71,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5 milyon 745 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,35 bileşik getirisi yüzde 39,66 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2523, satışta 42,4216 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,2586, satışta 42,4279 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3086 ve dolar/yen paritesi 156,465 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 61,6 dolardan işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 22 KASIM 2025

◼ABD Doları: 42.42 (Alış) - 42.44 (Satış)

◼EURO: 48.90 (Alış) - 48.92 (Satış)

◼STERLİN: 55.64 (Alış) - 55.67 (Satış)

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Kasım Cumartesi günü saat 06.21 itibarıyla alınmıştır.

ASpor CANLI YAYIN