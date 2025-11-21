Portekiz'den flaş Rafa Silva iddiası! Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacak
Beşiktaş'ta sakat olduğunu öne sürerek bir süredir antrenmanlara katılmayan Rafa Silva için flaş iddia gündeme geldi. Recor'un müdürünün iddiasına göre Portekizli yıldız Beşiktaş'tan devre arasında bedelsiz olarak ayrılacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta milli maç arasında patlak veren Rafa Silva krizi giderek büyüyor. Bel ağrısı şikayeti nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Portekizli yıldızın MR'ında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığını açıklayan siyah-beyazlı kulüp oyuncunun tavrını sorgularken Portekiz'den dikkat çekici iddialar geldi
RECORD GAZETESİ MÜDÜRÜNDEN ÇARPICI İDDİA Record Gazetesi'nin müdürü Sergio Krithinas, Portekiz'de katıldığı bir canlı yayında yaptığı değerlendirmede Rafa Silva'nın devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacağını öne sürdü. Krithinas, "Rafa Silva bu savaşta galip olacak ve kış transfer döneminde takımdan bedelsiz ayrılacak" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ FIFA YOLUNDA Portekizli gazeteci, Beşiktaş yönetiminin yaşanan krizi FIFA'ya taşımak için hukukçularla görüştüğünü belirtti. Kulübün, oyuncunun antrenmana çıkmama kararını disiplin ihlali kapsamında değerlendirdiği iddia ediliyor.
BENFICA TETİKTE Krithinas ayrıca Rafa Silva'nın eski kulübü Benfica'nın da gelişmeleri yakından takip ettiğini ve oyuncuyu yeniden kadrosuna katma düşüncesinin masada olduğunu söyledi.