Portekiz'den flaş Rafa Silva iddiası! Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılacak

Beşiktaş'ta sakat olduğunu öne sürerek bir süredir antrenmanlara katılmayan Rafa Silva için flaş iddia gündeme geldi. Recor'un müdürünün iddiasına göre Portekizli yıldız Beşiktaş'tan devre arasında bedelsiz olarak ayrılacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)