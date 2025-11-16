Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz konuk ettiği Ermenistan'ı 9-1'lik skorla mağlup etti.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Renato Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30., 41. ve 81. dakikalarda Joao Neves, 45+3 (P), 51. ve 72.(P) dakikalarda Bruno Fernandes ve 90+2. dakikada Francisco Conceiçao kaydetti. Konuk ekibin tek golünü ise 18. dakikada Eduard Sperstyan'dan geldi.
Portekiz'de maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldızı Nelson Semedo 90 dakika sahada kalırken 1 de asist yaptı.
Portekiz'de Cristiano Ronaldo cezası sebebiyle karşılaşmada forma giymedi.
Grubu 13 puanla lider tamamlayan Portekiz Dünya Kupası vizesini almayı başardı. 3 puanda kalan Ermenistan ise son sırada yer aldı.