Benfica'nın eski teknik direktörü Bruno Lage, kendisinden sonra göreve getirilen Portekiz temsilcisinin teknik adamı Jose Mourinho hakkında konuştu.

Bruno Lage, bu cuma günü Lizbon Üniversitesi'ne bağlı İnsan Hareket Bilimleri Fakültesi'nde (FMH) bir konferans verdi ve ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lage, özellikle eylül ayında teknik direktörlük görevinden ayrıldığından beri Benfica'nın performansı hakkında konuştu.

"EN BÜYÜK RAKİBİ ZAMAN"

Lage'ın açıklamaları şu şekilde:

"Görevden ayrıldıktan sonra doğal olarak biraz uzaklaştım, o yüzden eskisi kadar yakından takip etmedim. Şunu söylemeliyim ki, kendi dönemimde de söylediğim gibi bu sezon Benfica'nın en büyük rakibi 'zaman' olacaktı. Eğer ben zaman istediysem, Jose Mourinho'nun da çalışmak için zaman istemesi gayet doğal. Antrenman sayısı çok az, o yüzden takımlar oyun oynamaya antrenman yapmaktan daha fazla vakit harcıyor. Bu nedenle teknik direktörün tüm oyuncularına sahip olup oyun fikrini geliştirebilmesi için bir zamana ihtiyaç var."

"ONU HERKES TANIYOR"

"Benfica'nın kadrosu var, teknik direktörü var ve sadece zamana ihtiyacı var. Çok kaliteli bir kadroya ve herkesin tanıdığı bir teknik direktöre sahip. Bu yüzden dezavantajlı durumda olsa bile geçen yıl olduğu gibi çok iyi bir sezon geçirebilir."

"ELEŞTİRİ OLARAK GÖRMÜYORUM"

Geçen sezon oynanan dört kupanın ikisini kazandığını ve Portekiz Kupası finaline çıktığını hatırlatan Lage, Mourinho'nun "takım az ısırıyor" sözlerine de yanıt verdi.

"Bunu bir eleştiri olarak görmüyorum. Açık konuşmak gerekirse… Teknik direktörler farklıdır, oyun fikirleri farklıdır. Roger Schmidt'in oyun anlayışı benimkinden farklıydı. Mourinho'nunki de öyle. Belki gelecekte (umarım uzun yıllar sonra) Benfica'ya başka bir teknik direktör gelir ve onun oyun fikri de Mourinho'nunkinden farklı olur. Önemli olan, takımın her teknik direktörün oyun tarzına uyum sağlayabilmesi için yeterli antrenman zamanına sahip olması. Göreve geldiğimizde Roger Schmidt'in oyun fikri farklıydı. Oynamayan bazı oyuncular vardı, bizimle daha fazla oynamaya başladılar. Alvaro Carreras bunun net bir örneği. Bazı oyuncular farklı pozisyonlarda oynuyordu. Orkun Kökçü ve Aursnes gibi."

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN DESTEK

Son olarak Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi için destek mesajı veren Lage, Benfica'nın dört maç sonunda puansız olmasına rağmen hâlâ şansı olduğunu söyledi:

"Şampiyonlar Ligi'nde her maçın kendi hikâyesi vardır. Takımın bir üst tura çıkması için yeterli puanı toplama ihtimali olduğu sürece inanmaları gerekir."