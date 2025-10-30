Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman ve saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Esenler Erokspor, kendi taraftarı önünde Ağrı 1970 SK’yı konuk edecek. 1. Lig’de çıkışını sürdürmek isteyen İstanbul temsilcisi, hem ligde hem de kupada başarıya ulaşarak sezona damga vurmayı hedefliyor. Bu nedenle, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan Ağrı 1970 SK ise mücadeleden pes etmeyen oyun anlayışıyla tanınıyor. Zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak Türkiye Kupası serüvenine devam etmeyi amaçlayan Ağrı ekibi, sahada tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Esenler Erokspor-Ağrı 1970 SK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?