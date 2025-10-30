Galatasaray'da Icardi krizi!

İTALYANLAR PUSUDA!



Başkan Dursun Özbek daha önce "Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon sonuna doğru bu konuyla ilgili karar verebilir" diyerek kurmaylarına acele edilmemesi talimatı vermişti. Menajerin açıklamalarını, ücretinin arttırılması için stratejik bir hamle olarak yorumlayan yönetim, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin" derken bu konuda geri adım atmayacak. 32 yaşındaki oyununun durumunu İtalya da yakından takip ediyor. Çizme medyası, Como'nun İcardi ile ilgilendiğini ve Tangocu'nun yeniden Serie A'ya dönebileceğini iddia etti