Galatasaray'da Icardi krizi!

Galatasaray'da Mauro Icardi krizi ortaya çıktı. Arjantinli oyuncunun menajerinin açıklamaları gündemde geniş yer aldı. İşte sarı kırmızılı yönetimin Icardi kararı...
Galatasaray, Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde doludizgin yoluna devam ederken Mauro Icardi'nin menajerinin yaptığı sürpriz çıkış, sarı-kırmızılı camiada rahatsızlık yarattı.
Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız ile yönetim, yeni mukavele konusunda henüz temas kurmazken oyuncunun menajeri Pino'nun, önceki gün "Galatasaray kaptanı, kulübün niyetini öğrenmek için sezon sonuna kadar bekleyemez. Aralık ayına kadar olası bir teklifi bekleyeceğiz, ardından başka seçimler yapma hakkımızı saklı tutacağız. Bu muhteşem kulüp ve taraftarlar için elinden geleni yaptı ve saygıyı hak ediyor" sözleriyle G.Saray'ı markaj altına alması can sıktı.
İTALYANLAR PUSUDA!
Başkan Dursun Özbek daha önce "Sözleşme yapılıp yapılmaması bugünün konusu değil. Kulüp, sezon sonuna doğru bu konuyla ilgili karar verebilir" diyerek kurmaylarına acele edilmemesi talimatı vermişti. Menajerin açıklamalarını, ücretinin arttırılması için stratejik bir hamle olarak yorumlayan yönetim, "Her şeyin bir zamanı var. Acele etmesin" derken bu konuda geri adım atmayacak. 32 yaşındaki oyununun durumunu İtalya da yakından takip ediyor. Çizme medyası, Como'nun İcardi ile ilgilendiğini ve Tangocu'nun yeniden Serie A'ya dönebileceğini iddia etti