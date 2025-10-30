Serie A'da Napoli'nin ardından şampiyonluk adaylarından biri olarak öne çıkan Inter, zirve yarışında iddiasını korumaya devam ediyor.

29 Ekim Çarşamba günü oynanan karşılaşmada teknik direktör Cristian Chivu yönetimindeki Inter, ligin zorlu ekiplerinden Fiorentina'yı Giuseppe Meazza Stadyumu'nda ağırladı. Kağıt üzerinde dengeli geçmesi beklenen mücadelede ilk yarı denk bir oyunla tamamlandı.

İkinci yarıda ise sahneye Hakan Çalhanoğlu çıktı. Milli yıldızımız biri penaltıdan olmak üzere attığı iki golle takımını öne geçirdi ve maçın yıldızı oldu. Karşılaşmanın son bölümünde Petar Sucic skoru 3-0'a taşıdı. Fiorentina ise Mattia Viti'nin kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu galibiyetle Inter, lig yarışında moral buldu ve Napoli mağlubiyetini unutturdu. Hakan Çalhanoğlu'nun performansı için ise Fichajes'te "Hakan Çalhanoğlu Inter'de gaza bastı!" şeklinde övgü dolu ifadeler kullanıldı.