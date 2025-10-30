Haberler Fenerbahçe Haberleri Tedesco'dan yönetime flaş talep! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun...

Tedesco'dan yönetime flaş talep! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin durumu merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerde Tedesco ise bu konu hakkında yönetimden flaş bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar...









Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti.

Fenerbahçe'de iki oyuncunun kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.