Tedesco'dan yönetime flaş talep! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin durumu merak konusu oldu. Sarı lacivertlilerde Tedesco ise bu konu hakkında yönetimden flaş bir talepte bulundu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yaklaşık 20 gün önce kadro dışı bırakılmıştı. İrfan Can, Samsunspor maçından sonra Archie Brown ile tartıştığı için Cenk Tosun da aynı maçta yedek kulübesinde kaldığı için teknik heyete tepki göstermişti.
Fenerbahçe'de iki oyuncunun kadro dışı kalma süresinin devam etmesine karar verildi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco geçtiğimiz günlerde iki oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.
Takvim'in haberine göre; bu görüşmede Alman teknik adam, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı sürelerinin uzatılmasını ve iki oyuncunun da affedilmemesini talep etti.
İki yıldız oyuncu, bundan sonraki maçlarda da forma giyemeyecek. İrfan Can ve Cenk Tosun'un bu karar sonrasında menajerleriyle temasa geçtiği ve görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.
İki yıldız af kararının çıkmaması durumunda devre arasında başka takımlara transfer olma fikrine sıcak bakıyor. Sarı-lacivertliler'in yıldızları İrfan Can Kahveci bu sezon 12 maçta forma giydi ve skora katkı yapamadı. Cenk Tosun ise 7 maçta 1 asisti var.