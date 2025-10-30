Gram altın kaç TL? Canlı altın fiyatları 30 Ekim | Bugün altın, dolar ne kadar?

FED'in faiz kararının ardından piyasalarda son durum, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir yükselişte olan ve Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından yatay seyreden altın, 30 Ekim Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren Kapalı Çarşı'da 5 bin 663 TL'den satışa sunuluyor. FED Başkanı Jerome Powell'in Aralık ayında faiz indirimi olmayabileceğini belirtmesiyle serbest piyasada fiyatlar güncellendi. Peki bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın kaç TL'den işlem görüyor? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:45

Serbest piyasada kırdığı rekorların ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle düşüşe geçen altın, 30 Ekim Perşembe günü 5 bin 700 TL'nin altından işlem görüyor. ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olduğundan Türkiye'de piyasalarda işlem yapılmazken FED faiz kararının etkilerinin bugün görülmesi bekleniyor. İşte altın ve dolar fiyatları anlık takip...

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 5529.43 TL

GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 5663.27 TL

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 30 EKİM

◼ABD Doları: 41.95 (Alış) - 42.05 (Satış)

◼EURO: 48.80 (Alış) - 49.00 (Satış)

◼STERLİN: 55.27 (Alış) - 55.55 (Satış)

FED FAİZİ 25 PUAN İNDİRDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi. Fed'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2'ye karşı 10 oyla alındığı belirtildi. Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 50 baz puanlık faiz indiriminden, Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise politika faizinin sabit tutulmasından yana olduğu için karşı oy kullandıkları aktarıldı. Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda büyüdüğünü gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışlarının bu yıl yavaşladığı, işsizlik oranının biraz yükselse de ağustosa kadar düşük seyrettiği ve daha yeni göstergelerin de bu gelişmelerle uyumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, enflasyonun yılın başından bu yana yükseldiği ve hala bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 30 EKİM

▶Gram Altın Alış: 5528.5100₺

▶Gram Altın Satış: 5661.8500 ₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9059.0000₺

▶Çeyrek Altın Satış:9236.0000₺

▶Yarım Altın Alış: 18115.0000₺

▶Yarım Altın Satış: 18459.0000₺

▶Tam Altın Alış: 36118.0000₺

▶Tam Altın Satış: 36118.0000₺

▶Ata Altın Alış: 36118.0000₺

▶Ata Altın Satış: 37784.0000₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5052.9000₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5341.6000₺

▶Gümüş Alış: 64.2200₺

▶Gümüş Satış: 68.2910₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Ekim Perşembe günü saat 06.23 itibarıyla alınmıştır.