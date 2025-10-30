Trabzonspor'da bu sezon bambaşka bir hücum ikilisi oluştu. Bordo mavililerde ön tarafta Augusto ile Onuachu performansıyla büyük beğeni topladı. Bu ikili, istatistiklerde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'daki santrforları geride bıraktı. İşte ayrıntılar...

Fırtına'nın hücum hattı can yakıyor. Bordo-mavili takımın gol yükünü çeken Onuachu (7) ve Augusto (5), toplamda 12 gole ulaşarak ligin en üretken ikilisi oldu. Üstelik bu başarı, rakiplerine kıyasla çok daha düşük transfer maliyetleriyle kurulan bir kadrodan geldi. Galatasaray'da yıldız golcüler İcardi (6) ve Osimhen (3) ligde toplamda 9 gol kaydedebildi. Fenerbahçe'de ise Nesyri (6) ve Talisca (5) ikilisi Gaziantep'e karşı attıkları 4 golle 11'e ulaştı. Beşiktaş'ta Rafa Silva (5), Abraham (4) ikilisi ise 9 golle takipte kaldı. Bu tabloyla birlikte Trabzonspor'un hücum hattı tüm rakiplerini geride bıraktı.

GOLCÜLERIN MEYDAN OKUMASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında rakip fileleri en fazla havalandıran forvet hattına sahip olan Trabzonspor, bu ikiliyle birlikte hücumda fark yaratıyor. Bu arada ligin en üretken hücum hattına sahip olan Trabzonspor'da gözler şimdi Galatasaray maçına çevrildi. Cumartesi günü oynanacak dev mücadelede, Onuachu-Augusto ile İcardi-Osimhen hattının kapışması nefesleri kesecek. Tüm gözler, "golcülerin düellosunda" olacak. Onuachu ve Augusto bu gollerine İstanbul'da da devam etmek istiyor. İkilinin kısa süredeki uyumu takımın skor üretkenliğinin de temelini oluşturdu.

Derbinin anahtar isimleri

Karadeniz devinin cumartesi günkü Galatasaray derbisinde hücum hattında en önemli kozları Onuachu ve Augusto olacak. Fatih Tekke, özellikle hızlı geçiş oyunlarında bu iki oyuncunun savunma arkasına yapacağı koşularla skor üretmeyi planlıyor. Kanat oyuncularının, bu hücum ikilisine destek vermesi ve pozisyon bilgisiyle alan açması bekleniyor.

Büyük maçları seviyor

Onuachu, Trabzonspor'daki ilk sezonunda derbilerde de kritik katkılar verdi. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ı sahasında 3-0 yenerken ve deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederken golleriyle yıldızlaştı. Ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı kaydedilen tek gol de Nijeryalı forvetten gelmişti. Onuachu, bu sezon Fenerbahçe derbisinde son derece etkili oynamış, attığı gol iptal edilmişti