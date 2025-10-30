1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Giresun’da futbolseverleri bekliyor. 1926 Bulancakspor, seyircisi önünde Alagöz Holding Iğdır FK’yı ağırlayarak tur için sahaya çıkacak. Hazırlıklarını tamamlayan ev sahibi ekip, zorlu rakibine karşı sahada dirençli bir futbol ortaya koyup kupada yoluna devam etmek istiyor. Öte yandan Iğdır FK ise hem lig hem de kupa hedeflerini aynı anda sürdürüyor. Trendyol 1. Lig’de Süper Lig yarışından kopmak istemeyen yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda da adından söz ettirmenin hesaplarını yapıyor. Peki, 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?