Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Giresun'a taşınıyor. 1926 Bulancakspor, evinde Alagöz Holding Iğdır FK'yı konuk ederek tur için kritik bir mücadeleye çıkacak. Sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak olan kırmızı-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında sahada sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Diğer tarafta Iğdır FK ise hem lig hem de kupa kulvarında iddiasını sürdürmekte kararlı. Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme hayalleri kuran yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda da adını üst turlara yazdırmak için Giresun deplasmanından galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Peki, 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
1926 BULANCAKSPOR-IĞDIR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bulancak İlçe Stadyumu'nda oynanacak 1926 Bulancakspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da başlayacak. Reşat Onur Coşkunses'in yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.