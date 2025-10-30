Galatasaray aradığı stoper PSG'de buldu!

Galatasaray'da sol stoper arayışları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda gündeme PSG'de forma giyen Lucas Beraldo geldi. Sarı kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde olması oyuncunun gelmesini kolaylaştırıyor. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Tarihinin en sansasyonel kadrolarından birisini oluşturan Galatasaray'da gözler ocak ayında yapılacak yeni transferlere çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, önceliğini savunma ve orta sahaya vermiş durumda.
Abdülkerim Bardakcı ile forma rekabetine girecek daha hızlı bir oyuncu arayan sarı-kırmızılılar, geçen sezondan itibaren PSG'nin yıldızı Lucas Beraldo için girişimlerde bulunmuştu. Ancak yıldız oyuncunun transferinde bir türlü mesafe kat edilemediği için hep başka bahara kalmıştı.
OCAK AYINDA AYRILABİLİR
Ancak şimdi Galatasaray'a müjdeli bir haber geldi Fransız basınından... L'Equipe Gazetesi'nde yer alan Fotomaç'ın derlediği habere göre bu sezon PSG'de fazla forma şansı bulamayan 21 yaşındaki stoper Lucas Beraldo, oynamak için ayrılmaya karar verdi.
Brezilya Milli Takımı'ndaki formasını da riske atmak istemeyen 21 yaşındaki futbolcu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ısrarına karşın daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeye karar verince sarı kırmızılı yönetim ocak ayında yeniden nabız yoklama kararı aldı.
ÇOK MAÇ KAÇIRDI
Bu sezon PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 3 maçta da forma giyemeyen Beraldo, ligde de 3 karşılaşmada sahaya adımını atamadı. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı oyuncu geçen sezon Sao Paulo'dan 20 milyon euro'ya transfer edilmişti.
KİRALIK FORMÜLÜ
Piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki futbolcu için 6 aylık kiralama formülü üzerinde duracak olan G.Saray yönetimi, sözleşmeye de zorunlu olmayan bir satın alma opsiyonu koymak istiyor. Eğer sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalabilirse, Beraldo'nun transfer ihtimali daha da artacak.