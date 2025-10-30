Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!

Trendyol Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında Fenerbahçe beklentileri tam olarak karşıyalamasa da son dönemde yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri de o istatistikte zirvede yer aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)