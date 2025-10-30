Fenerbahçe'nin golcüsü En-Nesyri Süper Lig'in zirvesinde!
Trendyol Süper Lig'in geride kalan 10 haftasında Fenerbahçe beklentileri tam olarak karşıyalamasa da son dönemde yükselişe geçti. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri de o istatistikte zirvede yer aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in ilk 10 haftasında topladığı 22 puan ile beklentilerin altında kalan Fenerbahçe sezonun ilk bölümünü 3. sırada geçti. Sezon başında kaybettiği puanlarla zirve yarışında geri kalan sarı-lacivertliler, son maçlarda yakaladığı seri ile grafiğini yükseltti.
DomenicoTedesco döneminde daha fazla hücumu düşünen bir formasyon ile sahaya çıkan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 karşılaşmada 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sarı-lacivertlilerin bu oyunu istatistiklere de yansırken, Kanarya'nın Faslı yıldızıYoussef En-Nesyri'de Süper Lig'in en iyisi olmayı başardı.
Fenerbahçe'de zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Faslı golcü Youssef En-Nesyri, Gaziantep maçında 2 kez fileleri sarsmayı başardı. Gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselen yıldız golcüTakvim'in haberine göre , Süper Lig'de bu sezon gol beklentisi en yüksek futbolcu olarak öne çıktı.
Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 7.3 gol beklentisi üreten 28 yaşındaki golcü, 6 kez fileleri havalandırmayı başardı. En-Nesyri, sahada kaldığı her124 dakikada bir gol kaydetti.
En-Nesyri'nin arkasından 6.4 gol beklentisi ile Beşiktaşlı Tammy Abraham takip ediyor. Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı, 4 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu ise 5.3 gol beklentisi ile 7 kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde henüz gol sevinci yaşamayan Youssef En-Nesyri, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 gol ve 1 asist kaydetmişti. Tüm kulvarlarda 17 maça çıkan Faslı yıldız, 1363 dakika süre alırken; 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek En-Nesyri'nin, Transfermarkt verilerine göre 24 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunuyor.