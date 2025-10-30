TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez Zonguldak’ta futbolseverlerle buluşuyor. TCH Group Zonguldak Spor FK, sahasında Trendyol 1. Lig’de zirve yarışının önemli ekiplerinden Sipay Bodrum FK’yı ağırlayacak. Taraftar desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak kırmızı-lacivertli ekip, güçlü rakibine karşı sürpriz bir zaferle adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Kupada iddiasını sürdüren Sipay Bodrum FK ise deplasmanda hata yapmadan turu geçmek için sahaya çıkacak. Peki, TCH Group Zonguldak Spor-Sipay Bodrum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?