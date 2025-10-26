Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında heyecan dolu bir mücadele sahne alacak: Wolverhampton, sahasında Burnley’i ağırlayacak. Vitor Pereira yönetimindeki ev sahibi ekip, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı ve taraftarlarını sevindirecek ilk 3 puanı kazanmayı hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek Burnley ise üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde yükselişini sürdürmeyi planlıyor ve puanını 10’a çıkarmak için sahada olacak. Peki, Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?