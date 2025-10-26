Real Madrid'den Kenan Yıldız'a 100 milyon euroluk teklif!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli yıldızımızKenan Yıldız ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, Real Madrid'in yetenekli oyuncu için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlandığını aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İtalyan devlerinden Juventus'ta 10 numaralı formayı terleten milli futbolcumuz Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor.
20 yaşındaki oyuncunun Serie A'da ve milli arenada gösterdiği performans, Avrupa devlerinin radarına girmesine sebep olmuştu.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Fichajes'ten derlediği habere göre bu takımlardan birisi olan Real Madrid, Kenan için gözünü kararttı.
Haberde İspanyol devinin yıldız kanat oyuncusu için 100 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun kilit oyuncu rolünde gördüğü Kenan Yıldız'ın transferini özellikle istediği belirtildi.
GÖZÜNÜ KARARTTI
Öte yandan İtalyan menajer Giovanni Branchini'ye göre İspanyol çalıştırıcı, Kenan'ın transferini finanse etmek için Kylian Mbappe dışında bütün A takım oyuncularının takımdan ayrılmasına izin vermeye hazır.
Belirtilene göre yıldız oyuncuyu elinde tutmak isteyen Juventus, milli futbolcunun 2030 yılına kadar kalmasını sağlamak amacıyla yeni bir sözleşme üzerinde çalışıyor.