Potter, Pazartesi günü İsveç Federasyonu tarafından resmen açıklandı ve Kosova yenilgisinin ardından kovulan Jon Dahl Tomasson'un yerine geçti.

50 yaşındaki Potter, İngiliz. En son West Ham United'ı yönetti. Daha önce Chelsea, Brighton ve Swansea'yı çalıştırdı. Östersunds'da yedi yıl teknik direktörlük yaptığı dönemden İsveç futbolunu yakından tanıyor.

Graham Potter, İsveç Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Potter, Pazartesi günü İsveç Federasyonu tarafından resmen açıklandı ve Kosova yenilgisi sonrası yollar ayrılan Danimarka'lı Jon Dahl Tomasson'un yerine geçti.

50 yaşındaki Potter, son olarak Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ı yönetmişti. Potter, daha önce Chelsea, Brighton ve Swansea'yı da çalıştırdı.