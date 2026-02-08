Valencia-Real Madrid maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 23. haftasında Valencia ile Real Madrid, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Barcelona’nın kazandığı haftada hatasız ilerlemek isteyen Real Madrid, deplasmanda galip gelerek puan farkını yeniden 1’e indirmeyi amaçlıyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Valencia ise taraftarı önünde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Mücadele öncesinde Arda Güler’in sahada olup olmayacağı da futbolseverlerin merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?