PSG-Marsilya maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Fransa Ligue 1’de 21. haftanın en çok konuşulan randevusunda PSG ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Luis Enrique yönetimindeki başkent ekibi, bu önemli mücadeleyi kazanarak zirve yarışında avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Rakibine karşı hata yapmak istemeyen PSG’ye karşı Roberto De Zerbi’nin çalıştırdığı Marsilya ise 39 puanla 4. sıradaki konumunu koruyarak deplasmandan güçlü bir sonuçla dönmenin peşinde. Peki, PSG-Marsilya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?