Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Konuk ekip, 9. ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.



Corendon Alanyaspor'un 16 dakikada 2 gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu protesto etti.



Taraftarlar, siyah beyazlı file bekçisine ıslık ve yuhalamayla tepki gösterdi.