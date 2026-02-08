Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Konuk ekip, 9. ve 16. dakikalarda Güven Yalçın'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Corendon Alanyaspor'un 16 dakikada 2 gol bulmasının ardından Beşiktaş tribünleri, Ersin Destanoğlu'nu protesto etti.
Taraftarlar, siyah beyazlı file bekçisine ıslık ve yuhalamayla tepki gösterdi.
Beşiktaşlı taraftarlardan Ersin Destanoğlu'na tepki!
Siyah beyazlılar karşılaşmanın 16. dakikasında 2-0 geri düşmesinin ardından kaleci Ersin Destanoğlu'na ıslık ve yuhalamayla tepki gösterdi.
Yayın Tarihi: 08.02.2026 - 21:01 Güncelleme Tarihi: 08.02.2026 - 21:02
